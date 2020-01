BEAUTIFUL, anticipazioni e trame puntate dal 19 al 25 gennaio 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 19 a sabato 25 gennaio 2020: Reese dice a Florence di non essere fiero dello scambio di neonati: lo ha fatto per salvare sua figlia. Adesso Reese ha messo tutto nelle mani di Florence. Allo chalet, Liam suggerisce a Hope di mettere via la foto dell’ecografia. Reese confida a Zoe che presto avrà risolto i suoi problemi economici. Steffy vede per la prima volta la bambina che forse adotterà e se ne innamora. Florence riferisce a Reese che l’incontro con Steffy e Taylor è andato bene. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Liam, confuso per l’imminente adozione, si sfoga con Wyatt; poi, raggiunto da una telefonata di Steffy, accetta di vedere la bambina per il bene di Kelly. Il piano di Reese va avanti e Florence porta la bambina a casa di Steffy. Taylor paga 50.000 dollari ... Leggi la notizia su tvsoap

