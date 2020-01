Batman e Superman diventano Panini: accordo tra DC Comics e la casa italiana (Di martedì 14 gennaio 2020) Grazie all'accordo tra la storica casa editrice americana DC Comics e la modenese Panini, i supereroi e i criminali più amati dai fan italiani sbarcano nel nostro Paese con storie tutte nuove. Da aprile 2020 usciranno i primi albi frutto della collaborazione tra due colossi dei fumetti e del graphic novel con protagonisti Batman, Superman e Wonder Woman. Leggi la notizia su fanpage

