Basta dibattiti sterili sul Jobs Act, c'è un vuoto normativo da colmare (Di martedì 14 gennaio 2020) In questi giorni è riesploso Il dibattito intorno all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Dibattito tra detrattori e sostenitori del Jobs Act che, quell’articolo, ha definitivamente cancellato. Ciò non è, ovviamente, del tutto strano.Il Jobs Act, che è stato il tentativo maldestro di riformare il mercato del lavoro modificandone il relativo Diritto, è stato un insieme di provvedimenti che ha lacerato il Paese e, in particolare, il rapporto tra il Partito Democratico e il mondo del lavoro, provocando grandi conseguenze negative sul piano della rappresentanza politica. In primo luogo, a causa del sentimento esacerbato di gran parte della base dei lavoratori dipendenti che non si è più sentita rappresentata dal Pd.Ora, non c’è niente di più sterile di un dibattito tra i sostenitori e i detrattori dei ... Leggi la notizia su huffingtonpost

cons_mascherato : cosa ci sarà?.. un libro (in arrivo) e due dibattiti (accesi).. e, sì, ci saranno anche relatori (parecchio) “tosti… - ledaefrati : @BorioniStef @luigimarattin @matteorenzi Dire indecente è poco , non so se ce la farò ma mi sono ripromessa di non… - camaduna : @g_brescia dimmi che è un incubo, state veramente pensando di mettere ancora mano alla legge elettorale? E' da quan… -