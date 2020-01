Basketball Champions League 2020, Besiktas-Brindisi 96-67: i turchi spazzano via i pugliesi (Di martedì 14 gennaio 2020) L’Happy Casa Brindisi cade malamente in trasferta in casa dei turchi del Besiktas e scivola così in ultima posizione nel Girone D di Basketball Champions League. Un match senza storia quello di stasera, conclusosi con il risultato di 96-67, nel quale i pugliesi hanno subito dall’inizio alla fine e non sono mai riusciti a trovare un modo per arginare l’attacco avversario. Ora la qualificazione al prossimo turno, oltretutto, sembra quantomai compromessa. I turchi iniziano ad allungare già prima della metà del primo quarto, quando toccano il 10-3 con un canestro di Savas. Sempre Savas regala anche il primo vantaggio in doppia cifra, sul 17-7, ai suoi. I Brindisini riescono a tornare fino a -5, ma una bomba di Gotcher e un tiro dalla media di Akpinar mandano i padroni di casa al primo riposo sul 24-14. Nel secondo periodo il Besiktas dilaga totalmente, spinto da un ... Leggi la notizia su oasport

