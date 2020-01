Basket | Venezia vince il derby di EuroCup 2020 con la difesa | Brescia alla prima

LIVE Venezia-Brescia 68-60 - EuroCup Basket 2020 in DIRETTA : il derby italiano è orogranata - successo pesante per i veneti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.59 Partita sostanzialmente controllata dalla squadra di Walter De Raffaele dall’inizio alla fine, facendo valere la consueta intensità in difesa e sfruttando anche la serata negativa dei bresciani nel tiro dall’arco (addirittura 2/18). 21.57 successo pesante dunque per i veneziani, che fanno valere il fattore campo e agguantano Brescia in classifica (record di 1-1), in attesa della ...

LIVE Venezia-Brescia 62-50 - EuroCup Basket 2020 in DIRETTA : veneti in controllo a metà ultimo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-54 Attacco pregevole di Venezia in uscita dal timeout, De Nicolao attacca e segna con l’appoggio a tabellone. 64-54 Giocata sensazionale di Awudu Abass, che batte Bramos dal palleggio e va a schiacciare con vigore. -10 Brescia, timeout chiamato da De Raffaele. Bonus esaurito da entrambi i team: presumibilmente tanti liberi in arrivo in questi ultimi 3’30” di match. 64-52 Abass ...

LIVE Venezia-Brescia 54-38 - EuroCup Basket 2020 in DIRETTA : vantaggio ampio per gli orogranata a fine terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-43 1/2 per Laquintana ai liberi. 57-42 Ancora Zerini a segno, doppia cifra per lui. De Raffaele chiede subito il timeout. 57-40 Assist di Warner per Zerini, prestazione positiva per il numero 0 della Germani. 57-38 Venezia comincia bene l’ultimo periodo: a segno Bramos con la tripla. INIZIO ULTIMO quarto La squadra di Walter De Raffaele arriva dunque all’ultima pausa con un vantaggio ...

LIVE Venezia-Brescia 44-28 - EuroCup Basket 2020 in DIRETTA : prova di fuga per gli orogranata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-28 Regalo clamoroso della difesa di Brescia: Lansdowne solo schiaffeggia la palla a rimbalzo e offre a De Nicolao un cioccolatino per il +18 veneziano. Timeout obbligato per Esposito. 44-28 Semigancio mancino di Watt, allunga Venezia. 42-28 Si iscrive al match anche Austin Daye, che trova due punti da sotto dopo il rimbalzo offensivo. 40-28 1/2 in lunetta per Cain. Fallo di Watt su Cain: ci ...

LIVE Venezia-Brescia 33-22 - EuroCup Basket 2020 in DIRETTA : nuovo importante allungo degli orogranata a fine secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Meglio Venezia in questo primo tempo: gli orogranata hanno piazzato un nuovo importante allungo nella parte finale del secondo quarto, costruito soprattutto grazie a un’elevata intensità difensiva, ai rimbalzi in attacco e a qualche buona tripla. fine PRIMO TEMPO: Venezia-Brescia 33-22 33-22 Schiacciatona di Mitchell Watt a chiudere il secondo quarto! Nuovamente +11 per i padroni di ...

LIVE Venezia-Brescia 23-19 - EuroCup Basket 2020 in DIRETTA : gara combattuta - si segna a fatica da ambo le parti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-19 Ancora Bramos dall’arco! Extrapossessi decisivi per i veneziani, che sono già a quota 7 rimbalzi offensivi. In EuroCup Brescia fa notoriamente fatica a recuperare i rimbalzi, terzultima nella graduatoria. Abbiamo superato la metà del secondo periodo: parziale di 3-6 finora. 23-19 Tripla da campione di Michael Bramos, che si iscrive al tabellino e interrompe il digiuno della ...

LIVE Venezia-Brescia 20-13 - EuroCup Basket 2020 in DIRETTA : decisamente meglio i veneti nel primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-15 Si ripropone Awudu Abass, a segno dalla media distanza. INIZIO SECONDO quarto meglio Venezia dunque nel primo quarto, tanta fatica offensiva per Brescia. A LIVEllo individuale, a dominare la scena è stato Jemery Chappell con 10 punti, quasi la metà dei punti della squadra di De Raffaele. FINE primo quarto: Venezia-Brescia 20-13 20-13 1/2 dalla linea della carità per Vidmar. Vidmar si guadagna ...

DIRETTA VENEZIA BRESCIA/ Video streaming tv : parola al coach De Raffaele - Basket - : DIRETTA VENEZIA BRESCIA streaming Video tv: orario e risultato live del derby italiano nella Top 16 della Eurocup di basket, oggi 14 gennaio 2020,.

LIVE Venezia-Brescia - EuroCup Basket 2020 in DIRETTA : derby italiano già decisivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – Dove vederla in... L'articolo LIVE Venezia-Brescia, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: derby italiano già decisivo proviene da ForzAzzurri.net.

LIVE Venezia-Brescia - EuroCup Basket 2020 in DIRETTA : derby italiano già decisivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – Dove vederla in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Umana Reyer Venezia-Germani Brescia, match valevole per la seconda giornata del gruppo F delle Top 16 di EuroCup 2019-2020. L’affascinante derby italiano è già decisivo: i lagunari, sconfitti all’esordio, non possono più sbagliare per non compromettere il ...

Venezia-Brescia in tv oggi : orario d’inizio - programma - streaming EuroCup Basket 2020 : Stasera, alle ore 20.00, al Taliercio di Mestre andrà in scena il derby italiano della seconda giornata di top-16 di EuroCup che vede contrapposte Umana Reyer Venezia e Germani Leonessa Brescia. Entrambe, infatti, fanno parte del girone F, ma mentre i lombardi hanno iniziato al meglio la seconda fase della competizione europea, i veneti hanno perso settimana scorsa e non possono assolutamente permettersi una nuova sconfitta. Dalla sua Venezia ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia-Brescia - il derby italiano è già decisivo : Martedì, 14 gennaio, seconda giornata della Top 16 di EuroCup 2019-2020 e a Venezia va in... L'articolo Basket, EuroCup 2019-2020: Venezia-Brescia, il derby italiano è già decisivo proviene da ForzAzzurri.net.

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia-Brescia - il derby italiano è già decisivo : Martedì, 14 gennaio, seconda giornata della Top 16 di EuroCup 2019-2020 e a Venezia va in scena il derby italiano tra l’Umana Reyer Venezia e la Germani Brescia, con il programma che prevede il fischio d’inizio alle 20.00. Sfida già quasi da dentro o fuori per i padroni di casa, con i veneziani che sono usciti sconfitti dal match d’esordio contro l’EWE Baskets Oldenburg, mentre il Brescia arriva al Taliercio forte della ...

Venezia-Brescia - EuroCup Basket 2020 : programma - orario - tv e streaming : Domani al Taliercio andrà in scena il derby italiano di EuroCup basket 2020 tra l’Umana Reyer Venezia e la Leonessa Germani Brescia, ambedue, attualmente, parte del girone F delle top-16 della seconda competizione continentale. Match che si preannuncia incerto e combattuto. Da un lato la Reyer, che ha perso settimana scorsa sul campo dell’Ewe baskets, può contare sul suo fortissimo fattore campo. Dall’altro, però, i lombardi ...