Basket, Top 16 EuroCup 2020: sfide già decisive per Trento e Bologna (Di martedì 14 gennaio 2020) Seconda giornata delle Top 16 di EuroCup 2020 ed è già un momento decisivo per la Dolomiti Energia Trento e per la Virtus Bologna. Entrambe le squadre italiane sono obbligate a vincere per non trovarsi già quasi fuori da ogni discorso di qualificazione ai quarti di finale. Trento e Bologna sono state sconfitte all’esordio e domani in casa affrontano rispettivamente il Partizan Belgrado e il Darussafaka Istanbul. Ad aprire il programma alle 19.00 saranno Trento e Partizan. La squadra di coach Brienza è reduce da una bella vittoria in campionato contro Pistoia, dove il grande protagonista è stato Alessandro Gentile, che ha messo a referto addirittura 30 punti. L’ex Milano proverà a guidare anche in Europa una Dolomiti che aveva sfiorato il colpaccio in Turchia all’esordio e che ora dovrà davvero giocare la sua miglior pallacanestro per battere i serbi. Un Partizan che ha ... Leggi la notizia su oasport

