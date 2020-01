Basket: Olimpia Milano, Eurolega amara. Contro l’Anadolu Efes prima sconfitta continentale del 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) La sconfitta dell’Olimpia Milano a Istanbul, Contro l’Anadolu Efes leader dell’edizione 2019-2020 di Eurolega per quel che concerne la regular season, era preventivata: del resto, 15 vittorie e 3 sconfitte prima della serata di oggi parlano chiaro in favore della squadra di Ergin Ataman. A far male, però, sono le dimensioni: il punteggio finale è di 88-68, con il momento decisivo che si consuma a cavallo dell’intervallo. Shane Larkin conferma tutto il proprio talento con 23 punti, accompagnato in doppia cifra da Chris Singleton con 16 punti e Sertac Sanli con 13. Per Milano, che paga la partita meno ispirata in stagione di Sergio Rodriguez (3 punti con 1/8 dal campo), 11 punti di Arturas Gudaitis con 7/9 dalla lunetta, 10 di Michael Roll e Kaleb Tarczewski. Il primo quarto comincia subito con il piede giusto per l’Efes, che trova in Singleton e Anderson gli ... Leggi la notizia su oasport

