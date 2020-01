Basket, Eurolega 2019-2020: Olimpia Milano a caccia dell’impresa sul campo dell’Efes capolista (Di martedì 14 gennaio 2020) Comincia una settimana infernale per l’Olimpia Milano, alle prese col doppio impegno in Eurolega 2019-2020. Il calendario ha proposto ai meneghini due trasferte difficilissime in sequenza: prima in Turchia sul campo della capolista Anadolu Efes Istanbul, poi in Israele in casa del Maccabi Tel Aviv. Oggi pomeriggio, dunque, le Scarpette Rosse saranno di scena presso la Sinan Erdem Dome con la volontà di realizzare l’impresa contro la squadra che guida la classifica della massima competizione continentale. L’Olimpia Milano proviene da due preziosissime vittorie casalinghe ottenute contro Zenit San Pietroburgo e Panathinaikos, grazie alle quali si è riassestata in una posizione più stabile all’interno della zona playoff (sesto posto con record di 10-8). Sfortunatamente per la partita di oggi pomeriggio Ettore Messina dovrà fare a meno di due elementi molto ... Leggi la notizia su oasport

