Basket, Champions League 2020, 11a giornata: Dinamo Sassari, un Torun per ricominciare (Di martedì 14 gennaio 2020) Ormai è battaglia a tre nel girone A di Basketball Champions League 2019-2020 per il primo posto: Manresa, Turk Telekom Ankara e Dinamo Sassari condividono il posto del primato con sette vittorie e tre sconfitte. Gli spagnoli e i turchi si sfideranno nel big match dell’Ankara Arena, mentre la Dinamo riceve al PalaSerradimigni il Polski Cukier Torun, già nettamente sconfitto con un rotondo 95-113 nella gara d’andata. Gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco arrivano dal successo per 93-87 su Varese in campionato, contrassegnato dall’esordio (positivo) in Serie A di Paulius Sorokas: il lituano, finora limitato alle gare di Coppa, ha dimostrato tutto il suo valore anche tra i confini dello Stivale, dopo alcuni anni di più che onorevole carriera in A2. Contemporaneamente, è arrivato l’addio a Jamel McLean, dopo settimane di tira e molla e un Partizan Belgrado ... Leggi la notizia su oasport

Gazzetta_it : #Champions, #Brindisi crolla a Istanbul contro il #Besiktas (96-67) - zazoomblog : LIVE Besiktas-Brindisi 89-63 Champions League basket 2020 in DIRETTA: volata fatale dei padroni di casa! -… - sportface2016 : #Basket, #ChampionsLeague: pesante sconfitta per #Brindisi contro il #Besiktas -