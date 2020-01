Barcellona, la lettera d’addio di Valverde (Di martedì 14 gennaio 2020) Barcellona, il giorno dopo l’esonero Ernesto Valverde si è congedato dal club catalano con una bella lettera d’addio Ernesto Valverde non è più l’allenatore del Barcellona. Al suo posto il club catalano si è affidato a Setien. Oggi l’ex mister si è recato al centro di allenamento dei blaugrana per salutare i giocatori e tutto lo staff e ha scritto una lettera pubblicata sul sito ufficiale della società. «Il mio periodo come allenatore del Barcellona è finito. Sono stati due anni e mezzo intensi sin dall’inizio. In questo periodo mi sono goduto alcuni momenti gioiosi celebrando vittorie e trofei, ma anche altri che sono stati difficili e difficili. Tuttavia, vorrei soprattutto sottolineare la mia esperienza con i tifosi e l’affetto dimostratomi durante il mio periodo come allenatore. Vorrei ringraziare il presidente Josep Maria Bartomeu e il ... Leggi la notizia su calcionews24

