Barcellona, il saluto di Valverde: «Ricorderò per sempre l’esperienza» (Di martedì 14 gennaio 2020) Barcellona, Valverde si congeda dai tifosi con una lettera: «Ricorderò tutto per sempre, auguro ogni fortuna al nuovo tecnico Setièn» L’ormai ex tecnico del Barcellona, Ernesto Valderde, ha utilizzato una lettera per congedarsi dai tifosi e dal pubblico blaugrana. Ecco il saluto dell’allenatore al club catalano: «Sono state stagioni nelle quali ho vissuto momenti molto felici che mi hanno permesso di celebrare successi e titoli, ma anche altri duri e difficili. Ricorderò soprattutto l’esperienza fatta e l’affetto dei tifosi che ho sentito in questi anni. Voglio ringraziare il presidente Josep Maria Bartomeu per avermi dato la possibilità di guidare la squadra e per la fiducia che mi hanno dato in tutto questo tempo. Ringrazio i giocatori per tutto il lavoro e i sacrifici fatti, che ci hanno permesso di vincere insieme quattro titoli. Da ora auguro al Barcellona il meglio, ... Leggi la notizia su calcionews24

