Barbara D’Urso legge la lettera della mamma di Luigi Favoloso: “Nina mente!” (Di martedì 14 gennaio 2020) “Gentile Barbara D’Urso, vorrei esprimere la mia opinione su tutta questa vicenda di cui ho sentito abbastanza“. Comincia così la lettera di Loredana, la madre di Luigi Favoloso, ex gieffino scomparso dalla circolazione lo scorso dicembre. Nel corso di queste settimane, per mezzo del suo personal trainer, Nina Moric, compagna di Favoloso, ha fatto sapere che prima di sparire nel nulla Luigi avesse compiuto qualcosa di gravissimo. Chiamata in causa a Domenica Live, la Moric ha rivelato poi di essere vittima di violenze da parte di Luigi Favoloso. Barbara D’Urso annuncia le parole di mamma Loredana Alla luce di queste accuse è intervenuta la signora Loredana, che è stata la prima persona a segnalare la scomparsa di Luigi Favoloso, poi ritirata in seguito ad una mail rassicurante ricevuta dal figlio. Domenica scorsa, nel corso del programma Barbara D’Urso ha ricevuto da ... Leggi la notizia su thesocialpost

