Bagno nelle acque sacre del Gange per un milione di hindu (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (askanews) – Circa un milione di fedeli hindu e asceti sadhu si sono radunati alla confluenza del fiume Gange e del Golfo del Bengala per il “Gangasagar mela”, famoso festival che si tiene a Sagar Island in occasione del Bagno nelle acque sacre del fiume per il Makar Sankranti, festività importante per la mitologia hindu. Parla Jasminder Giri, sadhu di 19 anni: “Veniamo una volta l’anno a Gangasagar. Abbiamo un detto ‘andate in tutti i luoghi religiosi più volte, ma a Gangasagar solo una volta’. Così in un anno veniamo una volta sola, anche se veniamo anno dopo anno. Stiamo qui nelle tende, cantiamo musica devozionale e preghiamo”. “La gente viene qui a ricevere le benedizioni, perché veniamo da lontano, meditiamo e preghiamo, così la gente viene qui con i loro problemi e diamo loro le nostre benedizioni”, ... Leggi la notizia su notizie

