Avete mai visto l’ex compagna di Claudio Santamaria? Ha un cognome importante [FOTO] (Di martedì 14 gennaio 2020) Classe 1974 Claudio Santamaria è uno degli attori italiani di maggior talento del panorama italiano. Nel 2017 ha sposato la giornalista Francesca Barra, ma non tutti sanno che in passato ha avuto una relazione con Delfina Delettrez-Fendi, figlia del direttore artistico degli accessori Fendi, Silvia Venturini Fendi, da cui ha avuto una figlia, Emma. Chi è Delfina, l’ex compagna di Claudio Santamaria FOTO Un cognome importante quello di Delfina, l’ex compagna di Claudio Santamaria. Lei è infatti, ha 33 anni ed è la figlia di Silvia Venturini Fendi, direttore artistico degli accessori dell’importante maison Fendi. Delfina e Claudio nel 2007 hanno avuto Emma, ma il loro rapporto non è durato lasciandosi dopo la nascita della figlia. In seguito, l’attore ha raccontato a Vanity Fair di aver mantenuto con la ex, di 8 anni più giovane di lui, un ottimo rapporto. “Eravamo ... Leggi la notizia su velvetgossip

