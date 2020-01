Avete mai visto la suocera di Michelle Hunziker? Fine ed elegante (Di martedì 14 gennaio 2020) Il suo nome è Maria Luisa Gavazzeni ed è la suocera di Michelle Hunziker. Nonché, ovviamente, la madre di Tomaso Trussardi, marito della showgirl dal 10 ottobre 2014. Originaria di Bergamo, la donna vive oggi a Milano ed è una grande esperta di moda. Come potrebbe non esserlo, d’altronde: la donna ha lavorato per anni fianco a fianco di suo marito Nicola Trussardi, capo e cuore della maison di moda italiana fondata nel 2011. È una donna riservata, ma di estrema classe e di un’eleganza inarrivabile. La difficile vita di Maria Luisa Gavazzeni La vita di Maria Luisa Gavazzeni, suocera di Michelle Hunziker, non è però stata così semplice. Nel 1999 suo marito, Nicola Trussardi, perse la vita in un incidente stradale. L’uomo, forse a causa di un malore, perse la il controllo della Mercedes che stava guidando. Un giorno tragico per la famiglia, a cui fece seguito, pochi anni dopo, un altro ... Leggi la notizia su velvetgossip

