Avete mai visto la figlia di Heather Parisi? È incantevole (Di martedì 14 gennaio 2020) Il suo nome è Jacqueline Luna Di Giacomo ed è la (splendida!) figlia di Heather Parisi. Nata a Roma il 10 marzo 2000 («sotto il segno dei pesci», canterebbe uno dei cantanti più iconici della città), la ragazza ha oggi 19 anni. Ha frequentato il liceo presso il Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode presso la capitale e, dopo aver preso il diploma, ha deciso di inseguire i suoi sogni. E così, chiuse le valigie, ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, e più precisamente a Los Angeles, in California. Chi è la splendida figlia di Heather Parisi Capelli biondi e lisci, occhi azzurri e un viso acqua e sapone pronto a coronare un corpo asciutto, ma con tutte le curve al posto giusto. Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi è veramente una ragazza incantevole e la somiglianza con la madre è davvero ben evidente. Attivissima sui social, la ragazza è su Instagram una vera e ... Leggi la notizia su velvetgossip

