Avete mai visto il suocero di Belen Rodriguez? Ecco il signor Enrico, bello come il figlio Stefano De Martino [FOTO] (Di martedì 14 gennaio 2020) Conoscete il suocero della soubrette argentina Belen Rodriguez? A quanto pare Stefano De Martino ha ereditato il suo fascino dal padre. Stiamo parlando del signore Enrico, genitore del ballerino napoletano, suocero di Belen Rodriguez e nonno del piccolo Santiago. C’è da sottolineare che l’uomo non è particolarmente social, infatti le foto che abbiamo a disposizione sono quelle condivise dai figli, ad esempio Adelaide, la sorella più piccola del conduttore di Stasera Tutto è Possibile. Conosciamo un po’ meglio il genitore dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Chi è Enrico De Martino? C’è da sottolineare che la somiglianza tra Stefano De Martino e suo padre Enrico è davvero incredibile. Il ballerino partenopeo e l’uomo che lo ha procreato sono molto legati e il genitore lo ha sempre sostenuto sempre. Ovvero sia dal punto di vista professionale, ... Leggi la notizia su kontrokultura

