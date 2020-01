Australian Open, malori e svenimenti per i tennisti a causa del fumo degli incendi (Di martedì 14 gennaio 2020) Caldo insostenibile, fumo e aria irrespirabile. Le conseguenze degli incendi che stanno mettendo in ginocchio l'Australia hanno spinto gli organizzatori a sospendere temporaneamente le partite di qualificazione dell'Australian Open in vista del primo prestigioso torneo di tennis del Grande Slam. Difficolta evidenti per i giocatori, alcuni dei quali hanno accusato malori, per arbitri, raccattapalle e spettatori, con lavoro extra per steward e addetti ai lavori. Leggi la notizia su fanpage

