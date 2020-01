Australia, tutto quello che si fa per salvare gli animali (Di martedì 14 gennaio 2020) Incendi in Australia: Sidney Opera HouseIncendi in Australia: Sidney Opera HouseIncendi in Australia: Sidney Opera HouseIncendi in Australia: Sidney Opera HouseIncendi in Australia: Sidney Opera House10 milioni di ettari di terreno devastati, 28 morti, fra cui moltissimi pompieri, un numero incalcolabile di animali che non ci sono più. Il bilancio degli incendi in Australia non è definitivo. Da settembre bruciano gli Stati del Nuovo Galles del Sud e di Victoria. Solo ora arrivano le parole di autocritica del primo ministro Australiano Scott Morrison sulla gestione dell’emergenza dopo le critiche durissime che da settimane lo colpiscono. https://twitter.com/WWF Australia/status/1216600847930609670 A Cobargo, nello stato del Nuovo Galles del Sud, lo hanno apertamente definito un idiota e gli hanno detto chiaramente che non ci saranno più voti per lui andata in vacanza alle Hawaii nel ... Leggi la notizia su vanityfair

La7tv : #eden 'Sul web sono girate delle immagini che fanno commuovere. Guardate questo koala: ha perso tutto, è per terra,… - Inprimeit : Australia, tutto quello che si fa per salvare gli animali - Easyviaggio : #Incendi e assicurazioni di viaggio... ?????? ° ° ° L'#Australia continua a bruciare... cosa succede, per esempio, a… -