Australia: Parmitano fotografa gli incendi dallo spazio (Di martedì 14 gennaio 2020) Una densa coltre di fumo e cenere che lambisce minacciosa una riserva naturale: e’ questa una delle foto piu’ impressionanti degli incendi Australiani scattate nelle ultime ore da Luca Parmitano, l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa) che in orbita sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) si sta confrontando con i suoi compagni di equipaggio sulla portata “terrificante” del disastro, come dice lui stesso su Twitter. I primi scatti li ha pubblicati il 12 gennaio, accompagnando le foto con un amaro commento: “Gli incendi in Australia: vite, speranze, sogni in cenere”. Altre quattro immagini, se possibile ancora piu’ spaventose, le ha pubblicate poi il 13 gennaio, scrivendo: “Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto”. Una foto, in particolare, spicca in tutta la ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

NosapaiD : 'Una immensa nube di cenere sull'Australia': le foto dallo spazio di Luca Parmitano - giusmo1 : Luca Parmitano pubblica le foto degli incendi in Australia dalla Stazione spaziale @mashableitalia - Vinc1955 : RT @AnsaScienza: #AustralianFires @astro_luca fotografa dallo spazio gli #incendi in #Australia e commenta su @Twitter “portata terrifica… -