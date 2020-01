Australia in fiamme, il fumo avvolge Melbourne: gli Open di tennis a rischio. “Ieri si sentiva anche l’odore. Di solito in città aria tersa, ora nebbiosa” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il fumo degli incendi che bruciano l’Australia ha avvolto Melbourne, costringendo gli organizzatori dell’Australian Open a sospendere temporaneamente le qualificazioni del torneo. La qualità dell’aria in città è troppo bassa e si attendono ulteriori decisioni nelle prossime ore. “Ieri sera la situazione era un po’ più preoccupante. Si sentiva l’odore del fumo provocato dagli incendi”, ha raccontato un tifoso. “Qui di solito c’è aria tersa, ora nebbiosa”, spiega un altro. L'articolo Australia in fiamme, il fumo avvolge Melbourne: gli Open di tennis a rischio. “Ieri si sentiva anche l’odore. Di solito in città aria tersa, ora nebbiosa” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

