Aumento Bonus Renzi 2020: nuovo importo in busta paga e da quando (Di martedì 14 gennaio 2020) Aumento Bonus Renzi 2020: nuovo importo in busta paga e da quando Da mesi, come anche da noi raccontato, si ragiona sul futuro del Bonus Renzi. Da molti contestato nel corso degli anni – come lo stesso ex premier oggi leader di Italia Viva ha più volte rivendicato – la misura è stata sempre confermata nonostante l’avvicendarsi di diversi governi. Compresi gli esecutivi, come il Governo Conte I, sostenuti da forze politiche critiche nei confronti del Bonus all’epoca della sua approvazione: nel 2014. Risvolto tecnico-economico e politico della discussione La valutazioni e le riflessioni, ancora in corso, sul Bonus Renzi hanno sempre un doppio risvolto: tecnico-economico e politico. Così come politica sarà la scelta sul suo destino e della modalità eventuali con cui modificarlo. A pubblicare una indiscrezione circa quanto si muove all’interno del ... Leggi la notizia su termometropolitico

