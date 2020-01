Aumenti in busta paga, il bonus Renzi sale a 100 euro (Di martedì 14 gennaio 2020) Il taglio del cuneo fiscale potrebbe impattare anche i beneficiari del bonus Renzi, che da 80 euro aumenterebbe fino a 100 e regalerebbe, dunque, un piccolo aumento in busta paga. Il decreto che dovrà mettere in campo il taglio del cuneo fiscale è atteso tra la fine del mese di gennaio e l’inizio di quello … L'articolo Aumenti in busta paga, il bonus Renzi sale a 100 euro proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

BlogNews_it : Aumenti in busta paga da luglio 2020: chi può sorridere - cpaler : RT @QSanit: #Contratto #medici e dirigenti sanitari. I #sindacati chiedono immediata applicazione con aumenti ed arretrati in busta paga g… - cpaler : RT @anaao_assomed: Contratto medici e dirigenti sanitari. I sindacati chiedono immediata applicazione con aumenti ed arretrati in busta pag… -