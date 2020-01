Atalanta, Gasperini può far giocare Caldara in Coppa Italia: “È in buona condizione” (Di martedì 14 gennaio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato, ai microfoni di RaiSport, alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Priorità al campionato e alla Champions League, ma anche questa competizione è un obiettivo". Sul ritorno di Mattia Caldara alla Dea e del suo possibile impiego ha affermato "È convocato, può giocare dall’inizio o a gara in corso". Leggi la notizia su fanpage

