Artigiani, commercianti e ambulanti: via al tour di Sviluppo Campania per la presentazione dei nuovi bandi (Di martedì 14 gennaio 2020) La Regione Campania al fianco di Artigiani, commercianti e ambulanti. Parte giovedì prossimo dalla Camera di Commercio di Napoli (ore 16.00, Piazza Bovio 32, Salone Valori e Contrattazioni) il tour tra le cinque province per la presentazione dei nuovi bandi regionali. Tre le gare pubblicate dalla Regione: avviso per aiuti alle Micro e Piccole imprese operanti nel settore dell’artigianato per introdurre soluzioni innovative di processo e/o prodotto, acquisire attrezzature innovative e migliorare i sistemi di gestione con uno stanziamento di risorse pari a 10 milioni di euro; avviso per aiuti alle Micro, Piccole e Medie imprese operanti nel settore del commercio per accrescere la competitività delle imprese attraverso soluzioni digitali in grado di ampliare l’offerta commerciale con uno stanziamento di risorse pari a 10 milioni di euro; avviso per aiuti alle Micro e Piccole imprese ... Leggi la notizia su ildenaro

LePaginedi : @PastorellaGiu Cosa dire dei #redditidaContributi, #redditidaFinanziamenti (anche a fondo perduto) e… - LePaginedi : @bi_gatto #Quota100 misura ideologica. #redditodicittadinanza (non cumulabile, non trasferibile paradisi fiscali) s… - Bulla_Adriano : RT @sbonaccini: DIMEZZATA L'IRAP, PER FARE IMPRESA IN MONTAGNA A #Forlì, da #Confartigianato, per confrontarci sul fare impresa in #montag… -