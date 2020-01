Arnold Schwarzenegger | amico degli animali | «Mai mangiare da soli»

Arnold Schwarzenegger e Clint Eastwood - Capodanno insieme sulla neve : lo scatto virale [FOTO] : “Nominate una coppia più iconica di noi, vi sfido“, il commento sardonico con cui è stata postata via Instagram la foto virale di Arnold Schwarzenegger e Clint Eastwood; quasi consapevole delle potenzialità in termini social dello scatto, l’attore austriaco sembra scherzare sulla bizzarria dell’immagine, da lui prontamente postata come augurio di buon anno nuovo. In questa, è possibile assistere ai due leggendari attori ...

Eastwood e Schwarzenegger insieme sulla neve. Arnold lancia la sfida social : «Esiste duo più iconico di noi?» : Due mostri sacri del cinema di Hollywood e una foto sulla neve. È bastato questo a Clint Eastwood e Arnold Schwarzenegger per ottenere in pochi minuti più di un milione di like sul profilo Instagram dell’ex governatore della California. View this post on Instagram ?Name a more iconic duo. I’ll wait. A post shared by Arnold Schwarzenegger (@Schwarzenegger) on Dec 30, 2019 at 7:39am PST L’austriaco, ...

Arnold Schwarzenegger a 23 anni - fisico incredibile : spunta la FOTO storica : Attore, produttore, politico e anche imprenditore: nella sua vita Arnold Schwarzenegger è stato versatile e sempre pronto a reinventarsi. Ma nell’immaginario collettivo è impossibile non collegarlo subito alla sua storica carriera da culturista: Schwarzenegger è diventato sinonimo di potenza e mascolinità, rivoluzionando questo tipo di sport e distinguendosi come campione assoluto. Austriaco d’origine e naturalizzato statunitense, ...