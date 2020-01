Arese, Il Centro ospita la prima tappa del Monopoly: concorso nazionale (Di martedì 14 gennaio 2020) Il torneo nazionale di Monopoly fa tappa a Il Centro di Arese che verrà ospitato dal 18 al 26 gennaio. Un’iniziativa aperta a tutti dagli 8 anni in su. Chiunque può partecipare, per farlo basterà iscriversi presso l’apposito desk posto al piano terra in piazza primark nelle giornate di sabato 18 e 25 gennaio e domenica 19 e 26 gennaio nelle fasce orarie dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 oppure da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio dalle ore 16 alle ore 20. I partecipanti riceveranno il pass dell’evento insieme al calendario con gli orari delle sessioni di gioco. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

