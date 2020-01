Antonella Clerici a Sanremo 2020, il ritorno accanto ad Amadeus è una gran rivincita (Foto) (Di martedì 14 gennaio 2020) Il festival di Sanremo 2020 ci piace già così dalla prima conferenza stampa con la presentazione di Amadeus delle signore della tv e non solo, tra cui spicca Antonella Clerici, che ha voluto accanto in questa sua prima straordinaria esperienza (foto). Lasciamo da parte tutte le critiche di chi trova già note negative tra le scelte del conduttore perché non c’è dubbio che Amadeus stia realizzando il sogno di sempre di tantissime telespettatrici: basta leggere i nomi delle prescelte. L’ufficio stampa Rai ha mostrato ancora prima dell’inizio della conferenza l’entusiasmo delle prime protagoniste. Antonella Clerici al centro della foto, sempre lei accanto al padrone di casa, conduttore, direttore artistico. Amadeus ha voluto lei prima di tutte le altre, ma ricordiamo che ci sarà anche Mara Venier. gran rivincita per l’ex conduttrice de La prova del cuoco; qualcuno l’aveva messa in un angolo ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

