Anticipazioni New Amsterdam 2 su Canale5: Max e Georgia ancora insieme (Di martedì 14 gennaio 2020) Anticipazioni New Amsterdam 2 su Canale5: tre nuovi episodi il 21 gennaio Martedì 14 gennaio, su Canale5, ha debuttato la seconda stagione di New Amsterdam. Il Medical Drama con Ryan Eggold è infatti tornato sui teleschermi italiani proponendo un triplo episodio. Incentrata sulle conseguenze del finale invernale, la season premiére è stata teatro della morte di uno dei personaggi più amati della serie: Georgia Goodwin. La donna, a causa delle gravi ferite riportate, ha infatti perso la vita lasciando a Max il duro compito di crescere la piccola Luna da solo. Estremamente provato, l’uomo è dunque tornato alla guida del suo ospedale, ma ha fin da subito dimostrato di non aver superato il grave lutto che l’ha colpito. Le Anticipazioni riguardanti il secondo appuntamento con New Amsterdam, in onda su Canale 5 martedì 21 gennaio, svelano che Max Goodwin continuerà ... Leggi la notizia su lanostratv

fabiofabbretti : #NewAmsterdam: il dottor Goodwin torna su Canale 5 con la seconda stagione - zazoomblog : New Amsterdam 2: trama cast e anticipazioni di stasera 14 gennaio - #Amsterdam #trama #anticipazioni - zazoomnews : New Amsterdam 2: trama cast e anticipazioni di stasera 14 gennaio - #Amsterdam #trama #anticipazioni -