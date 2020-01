Anticipazioni Il cantante mascherato: torna l’Unicorno (Orietta Berti) (Di martedì 14 gennaio 2020) Il cantante mascherato con Milly Carlucci, Anticipazioni seconda puntata: torna Orietta Berti (Unicorno) Mancano pochi giorni all’arrivo dell’attesissima seconda puntata de Il cantante mascherato, in onda venerdì prossimo (17 gennaio), dopo la trionfante serata d’esordio, con la quale Milly Carlucci il 10 gennaio ha incollato al teleschermo quasi 4 milioni e mezzo di telespettatori portando a casa più del 20% di share. Risultati eccellenti, che hanno permesso a Rai1 di battere nettamente la concorrenza del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini (rimasto al 16% di share e calato di mezzo milione di spettatori rispetto al debutto). Ma cosa succederà nella seconda puntata de Il cantante mascherato? Milly Carlucci, come apprendiamo da BubinoBlog, venerdì prossimo farà ricantare Orietta Berti vestita da Unicorno, ma non sappiamo se, ora che la sua identità è stata svelata ... Leggi la notizia su lanostratv

