Anticipazioni e novità sulle serie tv Showtime del 2020, da Homeland 8 a Shameless 11 (Di martedì 14 gennaio 2020) Piccoli e grandi network continuano ad avvicendarsi dinanzi alla stampa statunitense per offrire un primo sguardo alle rispettive novità del 2020. Dopo la ricca programmazione promessa da FX l'attenzione si sposta sulle proposte di Showtime, pronta a tornare con le sue più popolari produzioni e lanciare nuovi e promettenti contenuti. Homeland 8 Fra le serie tv Showtime più attese dell'anno c'è Homeland, giunta alla sua ultima stagione. Per i nuovi episodi il produttore esecutivo Alex Gansa ha promesso una sorta di ritorno alle origini. Carrie vestirà i panni di Brody, ha svelato, richiamandosi alla prima stagione e alla fase in cui la donna non riusciva a capire se fosse dalla sua parte o meno. È lei a vedersi messa in discussione, non soltanto nel contesto dell'intelligence ma dalla stessa Carrie Mathison. La sua memoria, d'altronde, è incredibilmente frammentata a causa del ... Leggi la notizia su optimaitalia

AmazonHelp : @BitchMaSuprema Al momento non abbiamo anticipazioni. Continua a seguirci per non perdere tutte le novità. ^BC - Paolocasalini : NOVITA’ E SORPRESE DA NAPOLI SU CARAVAGGIO: anticipazioni dalla curatrice M. CRISTINA TERZAGHI | InformArezzo - AmazonHelp : @nevmesis Al momento non abbiamo anticipazioni sulla nuova stagione. Continua a seguirci per non perdere tutte le novità. ^BC -