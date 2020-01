Andrea Damante Instagram, arriva la foto social con la nuova fidanzata: «Siete stupendi!» (Di martedì 14 gennaio 2020) Andrea Damante, ovvero il Dama come lo chiamano le sue ammiratrici, è un ex volto noto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip. L’ex tronista è conosciuto anche per la fine turbolenta della sua storia d’amore con l’influencer Giulia De Lellis. Archiviato il passato, Andrea è riuscito a voltare pagina e a innamorarsi di nuovo. Poche ore fa su Instagram Andrea Damante ha pubblicato la sua priva foto social con la sua nuova fidanzata Claudia Coppola. I due, in vacanza alle Bahamas, sembrano la classica coppia che si vede nei film: belli e super innamorati. I suoi followers hanno espresso la loro opinione su questa nuova storia attraverso i numerosi commenti al post. Leggi anche –> Andrea Damante Instagram, foto in piscina e addominali scolpiti: «Illegale» Andrea Damante Instagram, arriva la foto social con la nuova fidanzata L’ex tronista di Uomini e ... Leggi la notizia su urbanpost

