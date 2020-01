Andrea Damante e Claudia Coppola complici alle Bahamas: prime foto di coppia sui social (Di martedì 14 gennaio 2020) Andrea Damante pubblica le prima foto su Instagram con la nuova fidanzata Claudia Coppola, i due si mostrano sempre più complici Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Andrea Damante, divenuto noto in passato per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. L’ex tronista ha finalmente voltato pagina dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis, da poche settimane ha infatti iniziato una relazione con la modella Claudia Coppola. I due sui social si mostrano sempre più complici e innamorati, Claudia è la prima ragazza con la quale Damante si mostra sui social dopo la rottura con la De Lellis. Il noto deejay veronese ha ormai ufficializzato la sua storia d’amore con la nuova fidanzata, su Instagram posta spesso stories dove si mostra insieme a lei. Ieri Andrea Damante ha postato ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

