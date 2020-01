Anas: avanti con rimozione rifiuti da S.S.148 Pontina (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – Proseguono le operazioni per la rimozione dei rifiuti da parte di Anas (Gruppo FS italiane) lungo tutto il tratto di competenza della S.S. 148 Pontina. Al fine di contrastare l’abbandono dei rifiuti lungo la statale, in data odierna e’ stata autorizzata la Polizia Locale del Comune di Aprila ad installare fototrappole lungo tutta l’estensione chilometrica della Pontina ricadente nel territorio del Comune di Aprilia, le immagini saranno trattate dalla stessa Polizia Locale al fine di perseguire i trasgressori. Intanto prosegue, lungo le piazzole di sosta della statale, l’attivita’ di Anas per l’installazione delle reti contro lo sversamento dei rifiuti nei terreni limitrofi al piano viabile. Tali aree, infatti sono diventate delle vere e proprie discariche a cielo aperto e rappresentano non solo il degrado per la sede stradale e le aree ... Leggi la notizia su romadailynews

