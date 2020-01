Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Eurolega basket 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) Viaggio in Turchia per la prima delle due partite del doppio turno di Eurolega dell’Olimpia Milano, impegnata contro la squadra finalista della scorsa edizione, l’Anadolu Efes Istanbul di coach Ergin Ataman. Dopo quella di oggi, tra due giorni ci sarà la sfida a Tel Aviv contro il Maccabi, per un’accoppiata davvero dura da affrontare in così poco tempo. La formazione di Ettore Messina si introduce nella tana di Shane Larkin, il Sinan Erdem Dome, in cui l’anno scorso, con altra direzione tecnica, struttura e via dicendo, l’Olimpia mancò l’ultima possibilità di andare ai quarti di finale, nella giornata conclusiva della scorsa stagione regolare. Stavolta la storia è ben diversa: ci si trova a metà stagione, con la squadra di casa al comando (in coppia con il Real Madrid) a quota 15 vittorie e 3 sconfitte, mentre Milano ha un record di 10-8 ed è sesta. ... Leggi la notizia su oasport

