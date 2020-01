Amiens-Reims, Ligue 1: probabili formazioni, pronostici (Di martedì 14 gennaio 2020) Amiens-Reims è un recupero della sedicesima giornata di Ligue 1, si gioca mercoledì alle 19.00: le ultime notizie sulle probabili formazioni, le statistiche e i pronostici. Amiens – Reims mercoledì ore 19:00 L’Amiens è in crisi, ha fatto un solo punto nelle ultime sette partite che lo hanno fatto sprofondare in diciottesima posizione, ma in questo importante recupero di Ligue 1 affronterà il Reims in emergenza. La squadra avversaria, decima in classifica, dovrà fare a meno dei suoi migliori difensori Alaixys Romao e Xavier Chavalerin, squalificati come Nathanaël Mbuku. A queste assenze si aggiungono quelle per infortunio di Mathieu Cafaro e Arber Zeneli. Al contrario del Reims, l’Amiens è invece quasi al completo. Le numerose assenze che nel girone di andata hanno preso di mira soprattutto l’attacco hanno penalizzato una squadra che in questo girone di ... Leggi la notizia su ilveggente

