Allarme pianeta, dato inquietante: “Come 5 bombe atomiche al secondo” (Di martedì 14 gennaio 2020) Allarme pianeta ai picchi massimi: il surriscaldamento globale aumenta di secondo in secondo e dagli USA arriva un nuovo dato inquietante sul collasso generale. Allarme pianeta ai massimi livelli. Gli oceani si stanno infatti riscaldano a un livello drammatico, come se cadessero cinque bombe atomiche al secondo. Ebbene sì: come se la tragedia di Hirshima … L'articolo Allarme pianeta, dato inquietante: “Come 5 bombe atomiche al secondo” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Paolo46806478 : Vi conviene uccidermi , ciò che fate su di me ,non a alcun senso ..state solo peggiorando il sistema di vita degli… - EcsaIct : L'Australia che brucia è l'ennesimo grido di allarme che la natura lancia. L'attenzione per l'ambiente e la salvagu… - pat_stranieri : RT @Nicola_Bressi: @emmart9598 @pat_stranieri @Terra_Pianeta Eccome Emma. In molte specie animali, è provato che sanno fingere per ottenere… -