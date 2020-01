Al Salone della Cultura di Milano l’inarrestabile fenomeno culturale, Barbara Appiano (Di martedì 14 gennaio 2020) Milano, 14 gennaio 2020 – Alla Salone della Cultura di Milano , che si terrà dal 18 al 19 gennaio prossimi, sarà presente l’autrice italiana Barbara Appiano, autentico fenomeno letterario del panorama nazionale, con ben 9 tra i suoi libri di narrativa e poesia, pubblicati con la casa Editrice Kimerik. La Appiano, che è stata presente anche alle appena passate Fiera del Libro di Guadalajara, in Messico in novembre e alla Fiera nazionale della piccola e media editoria di Roma, in dicembre, è una fervida attivista Culturale e sociale, oltre che prolifica scrittrice, fondatrice del giornale online “Il mondo a passo d’uomo “, di un sito che si occupa di recupero degli oggetti dalle discariche resuscitorecupero.AppianoBarbara.it, nonchè collaboratrice della rivista cartacea internazionale “Le Muse” diretta dalla poetessa Maria Teresa Liuzzo, dove recensisce ... Leggi la notizia su comunicatistampa

justriccardo1 : Barbara da sola nel salone e tutti gli altri dall’altra parte della casa, la amo. #GFVIP - KimerikEdizioni : Salone della Cultura di Milano 'Le tempeste del cuore' ci sarà! - FedericaFumia : RT @illibraio: A #Milano, il 18 e 19 gennaio, torna il Salone della Cultura: un punto di incontro tra librai antiquari, collezionisti, edit… -