Al Salam Boccaccio, l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue: “Il Rina venga giudicato in Italia per i risarcimenti del naufragio” (Di martedì 14 gennaio 2020) L’avvocato generale della Corte di giustizia Ue dà ragione a superstiti e famiglie delle oltre mille vittime del naufragio della nave Al Salam Boccaccio 98, avvenuto 14 anni fa nel Mar Rosso. A suo avviso possono chiedere un risarcimento dei danni al Rina e all’Ente registro italiano navale, che hanno classificato e certificato la nave battente bandiera panamense. Nelle conclusioni relative alla richiesta di chiarimenti inoltrata alla Corte dal Tribunale di Genova, l’avvocato generale Maciej Szpunar ha dato ragione a superstiti e famiglie, assistite dai legali Stefano Bertone e Marco Bona. Ora toccherà ai giudici stabilire se sposare il suo parere o meno. La decisione è di grande importanza poiché nel 2013 i superstiti e i familiari delle vittime si erano rivolti alla giustizia italiana ritenendo che le operazioni di certificazione e di classificazione della nave ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

