Addio giuria di qualità a Sanremo 2020: come cambia il voto dopo il caso Ultimo, che torna come ospite (Di martedì 14 gennaio 2020) Non ci sarà la tanto vituperata giuria di qualità a Sanremo 2020: dopo il caso Ultimo che ha scatenato un putiferio lo scorso anno, subito dopo la vittoria di Mahmood con Soldi, cambia in parte il meccanismo di voto per scegliere la canzone che vincerà l'edizione numero 70 del Festival. Non è una novità, ma Amadeus ha confermato ufficialmente in conferenza stampa il 14 gennaio di aver voluto rinunciare a portare una giuria di qualità a Sanremo 2020, idea di cui è sempre stato convinto dal primo momento. Non ci sarà dunque un gruppo di artisti, celebrità e personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura chiamati a vario titolo a dare una preferenza al pari di altre giurie. Ce ne sarà invece una competente per eccellenza, quella composta da tutti i musicisti e i coristi dell'Orchestra di Sanremo. La conferenza stampa di Sanremo 2020 In conferenza stampa Amadeus è stato ... Leggi la notizia su optimaitalia

