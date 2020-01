Aborto negli Usa, nel 2020 la svolta: cresce il partito del no (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Aborto negli Usa, il 2020 si annuncia come un anno di grandi battaglie non solo in vista delle Presidenziali. Il Paese sul tema è già diviso. Aborto, il 2020 negli Usa è cominciato con un documento che segna anche ua svolta. L’hanno firmato 205 parlamentari repubblicani ma anche 2 democratici del Congresso. Nel testo si … L'articolo Aborto negli Usa, nel 2020 la svolta: cresce il partito del no proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

