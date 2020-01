A14: il caso del viadotto del Cerrano spostato di 7 centimetri (Di martedì 14 gennaio 2020) “Le stampelle con cui è stato costruito il viadotto hanno subito spostamenti tali da rendere le superfici contrapposte, in corrispondenza della mezzeria, schiacciate l’una sull’altra… mentre in corrispondenza delle pile…sono presenti degli spostamenti in profondità dell’ordine di 7 centimetri”: a scriverlo è il Gip di Avellino Fabrizio Ciccone nel provvedimento di interdizione del passaggio per Tir e mezzi pesanti sul viadotto del Cerrano sulla A14 Adriatica. A14: il caso del viadotto del Cerrano spostato di 7 centimetri Secondo quanto scrive il gip nel provvedimento che blocca il transito dei camion «le stampelle con cui è stato costruito il viadotto hanno subito spostamenti tali da rendere le superfici contrapposte, in corrispondenza della mezzeria, schiacciate l’una sull’altra, mentre in corrispondenza delle pile sono presenti spostamenti in profondità dell’ordine di sette ... Leggi la notizia su nextquotidiano

