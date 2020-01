A Taipei, in Taiwan, è stata eletta una politica che è anche un'appassionata di cosplay (Di martedì 14 gennaio 2020) Quanti politici possono dire di essere stati cosplayer di Asuka in Neon Genesis Evangelion? Ebbene, Lai Pin-yu sicuramente può. La 27enne candidata al Partito progressista democratico ha vinto una gara nel 12° distretto di New Taipei City nel fine settimana. Taiwan News riferisce che Lai ha sconfitto l'ex vice sindaco della città, Lee Yong-ping con 2.780 voti.A parte i cosplay, spulciando la sua pagina Facebook si nota che la nuova legislatrice adora non solo gli anime, ma anche i videogiochi. Dopo essere stata eletta, Lai ha pubblicato una foto di un suo cosplay di Sailor Mars annunciando: "Ciao amici, io sono Lai Pin-yu, legislatrice del quarto distretto di New Taipei. Per i prossimi quattro anni i vostri consigli sono ben accetti".Non solo cosplay nella vita della legislatrice che ha un curriculum di tutto rispetto: prima di entrare in politica, Lai è stata un'attivista e ha studiato ... Leggi la notizia su eurogamer

