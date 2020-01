A Roma si muore di freddo: mai spesi 3 milioni di euro destinati a dare una casa ai senzatetto (Di martedì 14 gennaio 2020) A Roma la così detta emergenza freddo coinvolge 5.000 persone. Da inizio dicembre due le persone morte sono già morte in strada, intanto però 3.000.000 di euro vincolati a progetto per dare una casa a chi vive in strada o in una baracca non sono stati spesi. Associazioni di volontariato e municipi fanno da soli per sostenere i senza fissa dimora. Leggi la notizia su fanpage

Agenzia_Ansa : Ragazza di 15 anni muore investita dalla #Metro a #Roma . L'ipotesi più accreditata sinora è quella del suicidio.… - Alien1it : A #Roma si muore di Smog, ma anche a #Milano e orino. Livelli di Pm10 superati in 8 centraline su 13. Oggi il blocc… - pietro30199674 : RT @aciapparoni: I competenti colpiscono ancora. E #Roma muore... -