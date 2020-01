A novembre c’è stato un attacco informatico russo contro l’azienda ucraina per cui lavorava Hunter Biden, scrive il New York Times (Di martedì 14 gennaio 2020) L’intelligence militare russa (più conosciuta con la sigla GRU) a novembre ha cercato di sottrarre email dalla società energetica ucraina dove Hunter Biden, figlio dell’ex vicepresidente statunitense e candidato alle primarie Democratiche Joe Biden, aveva un incarico dirigenziale fino all’anno scorso. Lo dice una società Leggi la notizia su ilpost

