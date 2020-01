4 assi nella manica per il Samsung Galaxy S20, tutti per la fotocamera (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Samsung Galaxy S20 sembra davvero non avere più segreti. Per quanto la presentazione del top di gamma (nei modelli standard, Plus e Ultra, sia previsto solo per il prossimo 11 febbraio, le indiscrezioni sulla sua scheda hardware sono copiose, tanto da lasciarne immaginare la relativa scheda tecnica al gran completo. Ad ogni modo, oggi 14 gennaio giungono anche sostanziali novità sulla fotocamera dell'ammiraglia e anche su alcune sue funzioni software di rilievo. Video in 8K e selfie davvero intelligenti I prossimi Samsung Galaxy S20 (magari non tutti i modelli previsti) dovrebbero essere i primi in assoluto a consentire di registrare filmati con risoluzione in 8K. Se, già attualmente, quelli in 4K, ci sembrano prodotti in una qualità impressionante, il passo successivo sarà di certo notevole: il tutto considerando pure il fatto che grossi televisori non supportano ancora ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : 4 assi nella manica per il #SamsungGalaxyS20, tutti per la fotocamera - OrlandoMagicITA : Una vittoria importantissima contro una squadra giovane e piena di assi nella manica. Vucevic e Fournier si sono pr… - djmisterpiu : nella vita non si può ottenere tutto,,,,,il settore tradimenti che di nascosto scopano le mogli altrui e pericoloso… -