35 anni dalla Grande Nevicata del 1985: la neve raggiunse i 90 cm (Di martedì 14 gennaio 2020) Era il periodo tra il 13 e il 17 gennaio 1985 quello in cui Milano e tutto il nord Italia furono imbiancati da quella che è stata definita la Grande Nevicata. Moltissimi gli scatti in bianco e nero che mostrano il capoluogo lombardo imbiancato come non lo è mai più stato. Grande Nevicata del 1985 Si trattò di un evento eccezionale, probabilmente non vissuto come tale e con la consapevolezza che a distanza di alcuni decenni se ne sarebbe parlato ancora. A Milano la neve pareva cadere senza una tregua tanto da raggiungere l’altezza di 90 cm e cambiare il paesaggio, donandogli un’atmosfera surreale e fiabesca. Momenti di gioia e disperazione accompagnarono le giornate dal 13 al 17 gennaio 1985. Da una parte la felicità di bambini e ragazzi che invasero la città di slittini e palle di neve e si avventurarono a percorrere le vie del centro con gli sci. Altri optarono invece per ... Leggi la notizia su notizie

