Zayn Malik e Gigi Hadid di nuovo insieme (Di lunedì 13 gennaio 2020) Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme. Ebbene sì. Dopo i tanti rumors, sembra sia arrivata la definitiva conferma riguardo al fatto che la coppia non riesce proprio a non stare insieme. Cupido ha scagliato ancora una volta la sua freccia. Quanto durerà questa volta? L’amore sboccia di nuovo tra Zayn Malik e Gigi Hadid. La coppia avrebbe deciso di riprovarci, dopo una piccola pausa di riflessione che aveva gettato nello sconforto tutti i fan che ci credevano nella loro storia d’amore. Dopo settimane di rumors, pare che i due abbiano deciso di uscire allo scoperto, mostrandosi nuovamente insieme. E annunciando al mondo il ritorno di fiamma. I due sono stati avvistati insieme per il compleanno del cantante: una bella cenetta che non lascia più alcun dubbio sul fatto che l’amore non si è mai spento per l’ex dei One Direction e la super modella richiesta da ... Leggi la notizia su bigodino

