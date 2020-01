Zaniolo operato, la carica di Milik: “So come ci si sente, ci vediamo agli Europei” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il centravanti del Calcio Napoli, Arek Milik, ha mandato il suo incoraggiamento al romanista Nicolò Zaniolo, infortunatosi gravemente durante la sfida tra Roma e Juventus. Infortunio Zaniolo | “Ci vediamo agli Europei, forza Nicolò”. Firmato Arkadiusz Milik. L’attaccante del Napoli utilizza Instagram per inviare al collega Zaniolo un messaggio di pronta guarigione dopo il grave … L'articolo Zaniolo operato, la carica di Milik: “So come ci si sente, ci vediamo agli Europei” proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

SkySport : ?#UltimOra #Roma #Zaniolo, rottura del crociato anteriore destro Il centrocampista della Roma sarà operato domani… - Sport_Mediaset : +++ #Roma, rottura del crociato anteriore per #Zaniolo. Sarà operato domani +++ - Gazzetta_it : #Zaniolo, rottura del crociato del ginocchio destro: domani sarà operato -