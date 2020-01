Zaniolo | la foto dopo l’operazione | «Non vedo l’ora di tornare»

“Per me possono rompersi il crociato anche Kolarov e Pellegrini” - commenti shock dopo l’infortunio di Zaniolo [FOTO] : INFORTUNIO Zaniolo – Nella giornata di ieri è andata in scena una giornata molto importante valida per il campionato di Serie A, sono scese in campo nel posticipo Roma e Juventus, blitz per la squadra di Maurizio Sarri che si è portata da sola in vetta dopo il passo falso dell’Inter contro l’Atalanta. E’ stata una giornata da dimenticare per la squadra di Fonseca anche per il gravissimo infortunio di Zaniolo, il ...

Roma - Zaniolo dopo l’operazione : «Grazie a tutti per l’affetto» – FOTO : Nicolò Zaniolo, tramite il profilo Twitter della Roma, ha ringraziato tutto il mondo del calcio per l’affetto nei suoi confronti Nicolò: “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma

Infortunio Zaniolo - il mondo del calcio abbraccia il centrocampista della Roma : da Milik a Ronaldo - i messaggi [FOTO] : E’ da poco sotto i ferri a Villa Stuart, Nicolò Zaniolo, infortunatosi il legamento crociato anteriore del ginocchio destro, alla mezz’ora della gara di ieri sera contro la Juventus. Il trequartista della Roma, dopo le prime visite a cui è subito stato sottoposto ieri sera, è arrivato stamattina intorno alle 9 alla clinica Romana, accompagnato dalla madre, Francesca Costa, e dalla fidanzata, Sara. “L’affetto che ...

Infortunio Zaniolo - è polemica! “Complimenti alla FIGC - compiuto un delitto” [FOTOGALLERY] : Infortunio Zaniolo – Sono purtroppo ancora ben impresse a tutti, a qualche ora di distanza, le lacrime di dolore del centrocampista della Roma, uscito dal campo dopo la botta subita ieri che gli è costata la rottura del crociato. Tantissimi i messaggi di solidarietà sui social per il giovane calciatore giallorosso, tra i migliori prospetti italiani ma a rischio Europeo per via dei lunghi tempi di recupero legati a queste ...

Zaniolo dopo l’infortunio : «Vi giuro - tornerò più forte di prima» – FOTO : Il messaggio pubblicato sui social da Nicolò Zaniolo dopo il tremendo infortunio nel corso di Roma Juventus – FOTO dopo il terribile infortunio rimediato da Nicolò Zaniolo nella sfida tra Roma e Juventus, è arrivato il post sui social del diretto interessato. «Vi giuro, tornerò più forte di prima». Questa la promessa del giocatore, che ha pubblicato una FOTO che lo ritrae in barella, mentre Cristiano Ronaldo lo ...

Roma : infortunio Zaniolo - la reazione dei social – FOTO : Il mondo del calcio unito dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo nel corso di Roma Juventus: i messaggi sui social – FOTO Dopo la notizia della rottura del crociato per Nicolò Zaniolo, uscito per infortunio durante Roma-Juventus, arrivano i messaggi di pronta guarigione per il numero 22 giallorosso. Vicinanza sia da parte dei sostenitori del club capitolino, sia da parte dei tifosi delle altre squadre. Ecco alcuni dei messaggi mandati ...

Infortunio Zaniolo : lacrime di dolore - il centrocampista piange a dirotto [FOTO] : Infortunio Zaniolo – Brutta tegola anche per la Roma, la cui situazione è già complicata per via del risultato che sta maturando all’Olimpico contro la Juventus. Il giovane centrocampista giallorosso, dopo una grande azione personale di 30 metri, viene chiuso da De Ligt e sembra appoggiare male il ginocchio sul terreno. Lungo pianto di dolore per lui, che lascia il campo in lacrime e tra gli applausi dell’intero ...

Pellegrini e Zaniolo inventano calcio - Dzeko lotta e concretizza : Roma da sballo contro la Fiorentina [FOTO] : Dopo la partita tra Sampdoria e Juventus continua il programma valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, continua la stagione importante da parte della Roma, la qualificazione in Champions League a questo sembra l’obiettivo minimo. La squadra di Fonseca gioca un calcio bellissimo e trova un uno-due micidiale, grande azione di Pellegrini che serve Zaniolo, cross in mezzo per Dzeko che non sbaglia. Altra ...

